كييف -أ ش أ

لصالح منح الأوكرانيين حق السفر بدون تأشيرة في معظم دول الاتحاد, في خطوة تعزز تحرك البلاد نحو الاندماج مع الغرب.

وذكرت قناة (يوروينوز) الإخبارية أن البرلمان الأوروبي وافق نهائيا لتخفيف قيود السفر المفروضة مما يسمح للأوكرانيين الذين يحملون جوازات سفر إلكترونية الحق في زيارة معظم دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما من أجل السياحة والتجارة, ولكن لن يسمح لهم بالعمل في دول الاتحاد.

واستثنى البرلمان الأوروبي المملكة المتحدة وأيرلندا من هذا القرار.

وأعلنت اللجنة الأوروبية لشؤون العدل والحريات والشؤون الداخلية – الشهر الماضي – أنه سيتم إقرار مشروع قانون إدراج أوكرانيا ضمن الدول التي يعفى مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ثم يعرض على التصويت في البرلمان وهو ما تم اليوم.

ووفقا للقوانين الأوروبية, فإن قانون تحرير التأشيرة سيصبح نافذا بعد هذا التصويت والمصادقة عليه من قبل رئيس البرلمان ومرور واحد وعشرين يوما من نشره لدى الصحف الرسمية.