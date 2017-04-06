اخبار مصر- شيرين حسين

‏ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التضامن، الانتاج الحربي، الاتصالات، التموين، والتخطيط، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بإجراءات تنقية وتحديث بيانات البطاقات التموينية، والتعرف على الخطوات التى تمت في هذا الإطار، والنتائج التى تم التوصل اليها حتى هذه المرحلة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ما يتم إيلاءه من اهتمام فيما يتعلق بعملية تنقية وتحديث بيانات المواطنين من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، بما يحقق الوصول لبناء قاعدة بيانات دقيقة، تدعم جهود الحكومة في تقديم الخدمات للفئات المستحقة وفق منظومة تضمن مصلحة الوطن والمواطن.

كما تمت الإشارة إلى أن جهود تنقية وتحديث البيانات أسفرت عن وجود بيانات صحيحة لنحو54 مليون و465 ألف مواطن، ويتم حالياً التحقق بشكل كامل ووافي من صحة بيانات نحو 19 مليون مواطن آخرين، لوجود نقص وأخطاء في بياناتهم.

وفي هذا الإطار فقد أهابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بالمواطنين المبادرة بالتحقق بشكل كامل ووافي من صحة كافة بياناتهم بدقة شديدة، خلال مهلة زمنية تنتهي في 30/6/2017، عبر آليات تتضمن مكاتب التموين والبريد على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني(www.Tamwin.com.eg) وذلك لمساعدة مجموعة العمل المعنية بتنقية البيانات للقيام بدورها والإنتهاء من مهمتها، اخذاً في الاعتبار أن صحة البيانات ستكون أساسية لاستمرار عمل وتطوير منظومة التموين والدعم حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.