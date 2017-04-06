القاهرة -أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تدرس جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين, مشيرا إلى أن الحكومة تسعي من خلال تنقية بطاقات التموين أن يذهب الدعم إلى من يستحقه حتى تتحسن المنظومة بالفعل .

وأشار رئيس الوزراء – في تصريح صحفي بمقر مجلس الوزراء – إلى أن إجمالي دعم المواد الغذائية يصل إلي 62 مليار جنيه حيث سيكون لتنقيه البطاقات أثر إيجابي على المستحقين, كما تسعى الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات لتكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الرقم القومي .

وكشف إسماعيل أن الحكومة تسعى لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية اعتبارا من الشهر الجاري, وذلك حسب السيولة المتاحة خاصة مع تحسن الاحتياطي النقدي .

ووصف رئيس الوزراء العلاقات المصرية – السعودية بأنها متميزة وأن المملكة العربية السعودية “دولة شقيقة”, مشيرا إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي بدا يحرز تقدما وهناك مشروعات جاري تنفيذها في هذا المجال.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المرفوعة على المواطنين المرضي غير القادرين على سداد تكاليف العلاج .