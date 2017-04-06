القاهرة - اخبار مصر

التقي اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالمهندس/ خالد عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ، حيث أشار الجانبان الى توقيع مصر والسعودية العقود الخاصة بمشروعات نقل الكهرباء في النصف الثاني من العام الجاري.

يأتي توقيع عقود ” نقل الكهرباء” لتفعيل برامج التعاون بين الجانبان في هذا الإطار، وتوسيع نطاق التعاون المشترك.

وتناول اجتماع اسماعيل والفالح ايضاً ترتيب زيارات متبادلة بين الشركات المصرية والسعودية للتعرف على فرص التعاون والاستثمار في البلدين، فضلاً عن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعدين بما في ذلك ما يتعلق بالبحث والاستكشاف والاستغلال بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويزور وزير الطاقة السعودي القاهرة حالياً في إطار مشاركته في فعاليات اجتماعي المكتب التنفيذي ال 33 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء تحت مظلة جامعة الدول العربية، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والسفير السعودي في القاهرة.

كما تناول الاجتماع نتائج الفعاليات التي استضافتها القاهرة يومي 5و6 ابريل الجاري لوزراء الكهرباء العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي انتهت إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والربط بين شبكات الكهرباء في كل من منطقتي شمال افريقيا والخليج بما يدعم التكامل والتعاون العربي في هذا المجال والتي تعتبر مصر والسعودية أهم منطقة ربط بينهما.

وأكد رئيس الوزراء على صلابة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعاون القائم بينهما في مجالات عديدة، مشيداً بالدعم الذي قدمته المملكة إلى مصر في الفترات الأخيرة، مثمناً الدور الذي تلعبه الدولتان في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبه، بلغ الوزير السعودي تحيات جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية للسيد رئيس الوزراء، مؤكداً على أهمية مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مثنياً على العلاقات المتميزة بين البلدين وتاريخ التعاون بينهما.