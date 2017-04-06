القاهرة - أ ش أ

نجح عدد من حراس منطقة جبل السلسلة بمدينة أسوان، وهم عبد الصبور سناري عيسى، ومحمد حامد عيسى، وياسر عوض عثمان، وأشرف محمد أحمد مفتش آثار بالمنطقة، في التحفظ على سبعة أشخاص، كانوا يقومون بأعمال حفر أسفل مقصورة الملك “رمسيس الثاني”.

وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا هاني أبو العزم اليوم الخميس إنه فور التحفظ عليهم، تم إبلاغ شرطة السياحة والآثار، والتي قامت بدورها بإلقاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة.

وأشار أبو العزم إلى أنه فور انتهاء التحقيقات سيتم عمل تقرير فني عن التعدي، كما أعرب عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار وما تقوم به من دور كبير في حفظ أمن وسلامة المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.