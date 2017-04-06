القاهرة - اخبار مصر

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مدير ادارة سوهاج التعليمية للتحقيق كما قرر ايضا نقل مديرة مدرسة عبدالله وهبى الابتدائية بحى غرب مدينة سوهاج والوكيلة الى مكان اخر لعدم تواجدهم بالمدرسة اثناء فترات العمل الرسمية ، بالاضافة لسوء حالة المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها المحافظ صباح اليوم حيث لاحظ حيث لاحظ سوء مستوى النظافة والاثاث المدرسى ووجود تشوينات وسوء حالة البنية التحتية للمدرسة وتعطل الادوات الموسيقية بغرفة التربية الموسيقية .

وكلف المحافظ مدير ادارة التفتيش المالى والادارى ومدير ادارة المتابعة بالديوان العام برصد جميع المخالفات بالمدرسة وعمل تقرير عن تلك المخالفات للعرض على السيد المحافظ , وكلف مدير هيئة الابنية التعليمية بسوهاج بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير المدرسة .

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لحى غرب برفع القمامة والاتربة وغسيل الارصفة ودهان البلدورات ورفع كفاءة المكان بمحيط المدرسة .

وشدد عبدالمنعم على قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة المرور المستمر على جميع المدارس بنطاق المحافظة وتذليل العقبات وتوفير مناخ ملاءم للطلاب والمدرسين حتى يتمكنوا من اداء رسالتهم .