القاهرة - أ ش أ

تقيم وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل، احتفالية غدا الجمعة بمناسبة يوم الطفل اليتيم، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، والدكتور هيثم الحاج علي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وقالت ميرفت مرسى رئيس المركز – في تصريح، اليوم الخميس إن الاحتفالية ستقام بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بحضور أكثر من 200 طفل يتيم، ويتضمن برنامج الاحتفاء تشجيع المواهب، وورش وعروض فنية ومسابقات ترفيهية، بالإضافة لتقديم هدايا وذلك بالتعاون مع مؤسسة “أغابي”.

كما سيقام احتفالية أخرى بالأطفال الأيتام، يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع مؤسسة “واحد من الناس” وتستضيف كورال النور والأمل، والفنان محمود فوزي حفيد الفنان الراحل محمد فوزي، و كورال للأطفال المعاقين ذهنيا، إلى جانب الأنشطة الفنية والثقافية التي يقدمها فنانو الحديقة الثقافية للأطفال.

يذكر أن عدد اليتامى في مصر، يتراوح بين 5ر2 إلى 3% من إجمالي عدد السكان، بما يعادل نحو 3 ملايين طفل، وتحاول أجهزة الدولة بمختلف المحافظات، أن تولي اهتماما برعاية هؤلاء الأطفال، ولكن الجهود المبذولة ما زالت دون الاحتياجات الكبيرة والمتعددة لهذه الفئة التي يعانى غالبيتها من الحرمان من كثير من حقوق الأطفال، بسبب غياب عائلهم.

وقد تم تخصيص الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، ليوم اليتيم، من أجل التذكير بالواجبات المنوطة بالفرد والمجتمع والدولة حيال هذا الطفل المسكين، حتى يتم الإحسان إليه ورعايته وتربيته ليكون مواطنا صالحا يخدم وطنه وأهله، بدلا من أن يتحول إلى مواطن غير صالح، يمتلأ قلبه حقدا على المجتمع الذي أهمله وتركه فريسة لمشاكل الحياة وأصحاب السوء.