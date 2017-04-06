القاهرة - أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تأمين تنفيذ قرار إزالة واسترداد أراضي ملك الدولة بمساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ,و في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصة القرارات المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق لتحقيق منافع خاصة , وفي ضوء قرار الإزالة الصادر من محافظة القاهرة بشأن قطعة أرض بمنطقة كورنيش النيل خلف محطة وقود بدائرة قسم شرطة المعصرة بإجمالى مساحة 6 آلاف متر مربع .

و قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ,بالتنسيق مع محافظة القاهرة, بحملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرار استرداد تلك الأراضي وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها بمساحة 6 آلاف متر بإجمالي ستة قطع أراضى مقسمة إلى قطعة أرض أولى مكونة من ثلاثة أدوار , وقطعة أرض ثانية مكونة من دور أرضى فقط, وقطعة أرض ثالثة مكونة من دورين , وقطعة أرض رابعة إمامها قواعد و سملات , وقطعة أرض خامسة معدة للبناء , وقطعة أرض سادسة حفرت لإعدادها للبناء .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .