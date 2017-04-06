الجيزة -أ ش أ

افتتح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة , اليوم الخميس , أعمال تطوير 3 حدائق بشوارع أحمد عرابى وجزيرة العرب وكورنيش النيل بنطاق حى العجوزة.

واكد المحافظ , إن إضافة مسطحات خضراء وتطوير الحدائق الموجودة يأتي في إطار إتاحة أماكن لقضاء أوقات ممتعة لسكان المناطق المطلة عليها.

وأشار الدالى إلى أن رسوم الدخول رمزية لا تتعدى 2 جنيه حتى يتمكن كافة المواطنين من الاستمتاع بالخضرة.

وأضاف الدالى أن أعمال التطوير تمت بالجهود الذاتية لحى العجوزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل , حيث تم تبليط الممرات ببلاط الانترلوك وزيادة الإنارة وتغيير النجيل وإضافة مقاعد ونافورة مياه وألعاب أطفال .

رافق المحافظ نائبه اللواء علاء الهراس واللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية .