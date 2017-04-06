موسكو -أ ش أ

أفاد مصدر أمني روسي اليوم /الخميس/ بإخلاء مبنى سكني في حي نيفسكي بسان بطرسبورج بعد عثور هيئة الأمن الفدرالية على عبوة مشبوهة.

وذكر المصدر حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) “إن موظفين من دائرة هيئة الأمن الفدرالية في سان بطرسبورج ومقاطعة لينينجراد عثروا خلال عملية أمنية صباح اليوم على جسم يشتبه في أنه عبوة ناسفة”, مضيفا أنه يجري حاليا العمل على إجراء فحص للعبوة المشبوهة وتدميرها.

يأتي ذلك على خلفية التحقيقات في أسباب وملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مترو أنفاق سان بطرسبورج الاثنين الماضي وأودى بحياة 14 شخصا.