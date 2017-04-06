لندن ـ أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره لندن- بأن القوات النظامية مدعومة بمسلحين من حزب الله اللبناني وصلت إلى مشارف مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي.

وأضاف المرصد أن القوات النظامية سيطرت بغطاء جوي ومدفعي روسي على قرية “وتلة” بالقرب من المطار الذي تشير الأنباء إلى ان تنظيم “داعش” يجرى تدريبات لمسلحيه هناك.

من ناحية أخري ، أكد المرصد أن الطيران المروحي التابع للقوات النظامية نفذ 10 غارات بالبراميل المتفجرة على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين أطراف الصراع في المدينة وريفها ، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

واوضح المرصد إن القوات النظامية قصفت بأكثر من 30 غارة الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق.

فيما أفادت لجان التنسيق السورية المحلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة في بساتين برزة والقابون شرق دمشق وفي عدة محاور من الغوطة الشرقية.

من ناحية أخري ، وصل مساء أمس الاربعاء 3 أطباء من منظمة الصحة العالمية للانضمام إلى فريق يعكف على تشريح جثامين 3 قتلى سوريين لقوا مصرعهم في القصف على خان شيخون بإدلب.

يذكر أن بيان للجيش الأمريكي قد أفاد -في وقت سابق- بأن طائرات التحالف شنت 15 غارة على مواقع لمسلحي “داعش” في شرق محافظة دير الزور ومدينتي الرقة خلال ال 24 ساعة الماضية.