الرئيس السيسي يلتقى شخصيات أمريكية بارزة و قيادات المنظمات الأمريكية اليهودية 6-4-2017 2017/04/06 - 13:07 الرئيس السيسي يلتقى شخصيات أمريكية بارزة و قيادات المنظمات الأمريكية اليهودية 6-4-20172017-04-06T13:07:01+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يلتقي مسؤولين بارزين فى لجنتي إعتمادات الدفاع و الخارجية بالكونجرس الأمريكى 6-4-2017 طلاب الثانوية العامة يؤدون الإمتحان التجريبي لمادتين بنظام البوكليت مصر تتسلم الدفعة الثالثة من مقاتلات رافال دعماً لقدرات القوات الجوية الحكومة تقتحم مشكلة النظافة والمرور الملتقى العربي الأول للمنظومة التكاملية وإدارة الإبتكار والإبداع القاهرة / واشنطن .. تحالف المصالح المشتركة
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