أخبار مصر ـ إيناس البسيونى

تمكنت مباحث مركز شرطة ديرمواس بالمنيا من ضبط سيارة نقل محملة 200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار .

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شركة ديرمواس حال تفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز – من ضبط السيارة رقم ( 5427 ق م ب ) قيادة المدعو”محمد ر.ن” سن 23 ، وبرفقته المدعو”مجدى خ.ع” سن 28 ، عامل ، ومقيمان بمحافظة القاهرة ، والمحملة بعدد ( 89 ) لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت (200 ) كيلو جرام مخبأة أسفل حمولة ( بصل ) ، وعدد( 2 ) هاتف محمول ، ومبلغ مالى .

بمواجهتهما ، إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتفين المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .