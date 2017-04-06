موسكو -أ ش أ

أعلن جهاز التحقيقات الروسي في سان بطرسبرج, اليوم الخميس, القبض على ثامن مشتبه بتورطه في تجنيد عناصر لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين, على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي وخلف 14 قتيلا.

وقالت اللجنة -في بيان نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية- “بناء على إجراء تحقيقات وبحث بالتعاون مع العمليات المحلية لجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني, تم احتجاز 6 مواطنين من دول وسط آسيا أمس الأربعاء”.

وأضاف المحققون أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في تجنيدهم في الأغلب لمواطني دول وسط آسيا في سان بطرسبرج منذ نوفمبر 2015, لارتكاب جرائم إرهابية والتورط في نشاطات تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”.

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت ظهر الاثنين الماضي في إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء تحركه, ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين, واعتبرت لجنة التحقيق الروسية أن الانفجار هجوم إرهابي.