القاهرة - أ ش أ

استقرت أسعار صرف الدولار امام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك العاملة في مصر.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في أكبر ثلاث بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه.

وفي البنك التجارى الدولي – أكبر البنوك الخاصة – والبنك العربي الأفريقي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة تراجع سعر الدولار 10 قروش للبيع والشراء ليبلغ سعر الدولار 18.10 جنيه للشراء والبيع 18.20 جنيه. وفي بنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه.

وكان مصدر مسئول في بنك مصر قد صرح إن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين في بيع الدولار في بنك مصر وفروع شركة مصر للصرافة المملوكة للبنك حيث لوحظ حركة بيع واسعة.