اخبارمصر - عصمت سعد

اكد الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ان اللجنة ستطلق حملة من أجل تأمين صحى شامل وعادل

واوضح خليل ان الحملة والتي سيتم اطلاقها السبت خلال مؤتمر صحفى هدفها هو الإعلان عن رفض اللجنة لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد لما يحمله من عيوب كما ان اللجنة ستقدم خلال المؤتمر الصحفى حلولا لعيوب مشروع القانون الحالى والذى وافق عليه مجلس الوزراء

يذكر ان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ستعقد مؤتمر صحفى السبت القادم الموافق 8 أبريل وذلك لإطلاق حملة “من أجل تأمين صحى اجتماعى شامل وعادل”

المؤتمر والذى يعقد بدار الخدمات النقابية “88 شارع القصر العينى “فى تمام الساعة 11 صباحا جاء بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد امس تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.