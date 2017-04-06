القاهرة -أ ش أ

تحتفل منطقة آثار الهرم, غدا /الجمعة/, بيوم اليتيم, للعام الثالث على التوالي, والذي يأتي انطلاقا من المسئولية المجتمعية للمنطقة, وحرصها على المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية مما يسهم في نشر التوعية الأثرية وخلق روح الانتماء وحب الوطن لدى الأطفال والشباب وذلك تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

واتخذت المنطقة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الأطفال في هذا اليوم بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا, حيث يتضمن الحفل عددا من الفقرات المتنوعة والترفيهية للأطفال وأسرهم إلى جانب توزيع عدد من الهدايا.

ومن ناحية أخرى, يحتفل متحف الفن الإسلامي غدا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بيوم اليتيم بالحديقة المتحفية بحضور 125 طفلا من دور أيتام مختلفة وتتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وفقرة كورال أطفال وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري.