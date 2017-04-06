القاهرة - أ ش أ

يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر ورؤساء المعاهد الأجنبية بعد غد السبت الاحتفالية التي ينظمها متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بمناسبة افتتاحه ليلا أمام الجمهور مساء السبت من كل أسبوع من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف – في تصريح اليوم الخميس – أن قرار افتتاح متحف الفن الإسلامي ليلا جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح المتحف المصري بالتحرير ليلا يومين في الأسبوع منذ عدة أشهر, مشيرة إلى أن الوزارة سوف تتجه خلال الفترة القادمة إلى افتتاح أكبر عدد من المزارات الأثرية والمتاحف ليلا بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إليها ويتيح الفرصة لمختلف طوائف الشعب المصري من العاملين والدارسين والذين لم يتسنى لهم فرصة زيارتها صباحا أن يتعرفوا على آثارهم وحضارتهم.

من جانبه, أعرب ممدوح عثمان مدير عام المتحف عن سعادته بهذا القرار والذي سيعمل على إلقاء الضوء على المتحف بشكل أكبر, لما له من أهمية كبرى خاصة وأنه جاء بعد فترة وجيزة من افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله بعد تدميره جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014 بما يعد رسالة واضحة للعالم أجمع على قدرة مصر على التصدي للإرهاب.

وأضاف أن الاحتفالية ستقام بحديقة المتحف وستتضمن مجموعة من الفقرات الفنية منها تخت شرقي, بالإضافة إلى جولة داخل قاعات المتحف لكافة الحاضرين.