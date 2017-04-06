عدن ـ أ ف ب

اعلن مصدر امني يمني الخميس مقتل شخص يعتقد أنه مسؤول محلي في تنظيم القاعدة في جنوب اليمن في ضربة لطائرة بدون طيار نسبت الى الولايات المتحدة التي كثفت غاراتها على الجهاديين في هذا البلد الذي يشهد حربا.

واوضح المسؤول اليمني طالبا عدم كشف هويته ان احمد علي سعنا استهدف بضربة ليل الاربعاء الخميس عندما كان على دراجته النارية.

واضاف ان سعنا كان عند وقوع الضربة في بلدة خبر المراقشة في محافظة أبين التي كانت هدفا لعدد من الغارات الجوية الامريكية ضد “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي.

واكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) انه تم تنفيذ اكثر من سبعين غارة جوية في اليمن منذ 28 شباط/فبراير ،