تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء من إكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى على الشريط الحدودى بشمال سيناء ، فضلاً عن ضبط عدد (11) فرد من المشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط باقى البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية ، حيث تواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء جهودها فى مداهمة وتمشيط باقى البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم .

كما تمكنت القوات من تدمير عربة فنطاس كانت معدة للتفجير خاصة العناصر التكفيرية ، إضافة إلى إكتشاف وتدمير عدد (2) عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف القوات على أحد محاور التحرك .