اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية كبيرة بشارع الهرم اتجاه الجيزة “قبل مطلع كوبري الجيزة” بسبب حادث تصادم ، وتباطئت الحركة المرورية وبطريق الواحات بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى ونقل فى ظل تواجد مرروى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات .

ومن جانبة اكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مررو القاهرة ان معظم محاور القاهرة شهدت اليوم الخميس كثافات مرورية متوسطة فيما تباطئت أعلى كوبرى 15 مايو للمتجه بسبب التجمع المدرسى ،وشهد كوبرى 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفى الاتجاه العكسى إلى وسط البلد كثافات متوسطة ،و أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه البساتين وزهراء المعادى ،و طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطمشهد كثافات .

ويشهد أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة كثافات مرورية ،وطريق المحور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه الدائرى فى صلاح سالم اتجاه المطار ومحور الثورة ،فيما شهد نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة سيولة فى الحركة، وكورنيش النيل للمتجهين من المعادى ،وكورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائرى ومن الدائرى إلى المعادى وبشارع قصر العينى وبنفق الأزهر .

كما يشهد الطريق الدائرى من المنيب إلى وصلة المريوطية كثافات مرورية و كذلك الأمر بنزلة الصعيد و من المنيب حتى المعادى كما ظهر تباطؤ فى الحركة المرورية من وصلة قليوب وحتى مناطق القاهرة .