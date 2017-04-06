اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، انه تم رفع مشروع قانون الاستثمار للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته الأسبوع المقبل تمهيدا لاقراره.

واضافت الوزيرة، في لقاء مع الوفد الاعلامى المرافق للسيد الرئيس فى زيارته لواشنطن، انه جاري العمل على تعديلات فى قانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلى لتهيئة مناخ الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، ان المحادثات مع الجانب الامريكي تناول تفعيل القوانين والتعديلات التشريعية على أرض الواقع، وهو ما يقوم البنك الدولى بمساندة مصر فيه، ليتم وفق افضل خبرة دولية، بحيث تكون مصر جاذبة للاستثمار.