اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد العميد محمود محيى الدين عضو مجلس النواب والباحث السياسى فى شؤون الامن القومى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة اعادت صياغة العلاقات الثنائية بين بالبلدين بعد غياب التنسيق الثنائى فترة زمنية طويلة واكد ان وزارة الدفاع الامريكية تولت توصيل الرسائل الدبلوماسية فى فترة تولى المجلس العسكرية المسؤولية فى مصر وامتدت الى عهد ولاية الرئيس السيسى بسبب الفتور فى العلاقات السياسية والدبلوماسية خلال فترة الرئيس باراك اوباما واكد ان وصول ترامب سيجعل العلاقات بين الجانبين اكثر عملية وتحديدا للاهداف وقدرة على الوصول لها باقصر

الطرق

واكد العميد محمود محيى الدين ان الرئيس الامريكى الجديد دونالد ترامب اعاد صياغة مجلس الامن القومى الامريكى وانتصاره للمؤسسات بعودة وزير الدفاع للمجلس بعد ابعاده فى الادارة السابقة مما سيعيد التعريف بالارهاب ومن يمارسه واشار الى ان الولايات المتحدة لها اقدام ارتكاز فى المنطقة العربية منها مركز فى افريقيا ومركز فى قطر واكد ان بعض الدول ومنها تركيا تتورط فى نقل ودعم الجماعات الارهابية بالمنطقة فتبادل المعلومات مع الجانب الامريكى بعد التباحث بين الرئيسين السيسى – ترامب وزيارة مرتقبة لوزير الدفاع الامريكى جيمس ماتيس للقاهرة سيجعل مصر تساهم فى مكافحة الارهاب بشكل عملى بعد المباحثات التى اجريت فى البنتاجون بين الرئيس السيسى وماتيس فالشراكة العسكرية لاتقتصر على المعونة ولكن ستمتد الى المعلومات والتكنولوجيا الحديثة

واضاف الباحث السياسى فى شؤون الامن القومى ان التصنيع العسكرى المشترك ونقل التكنولوجيا من الجانب الامريكى افضل لمصر من المعونة الامريكية وهو ما تطلبه القاهرة الان، واكد ان وسطية مصر عبرالعصور تجعل الوسطية هى موروث ثقافى للمذهب السنى الذى تتبعه مصر مما لايمس بالعقيدة الاسلامية ومقوماتها وهذه سمة الشعب المصرى كله واكد ان الاشارة الى ان جيش مصر على انه اكبر جيش سنى هو اشارة خبيثة لمحاولة تورط جيشها فى الصراع الطائفى الذى اخترعه البعض للمنطقة العربية وللعالم الاسلامى لان الجيش المصرى هو جيش الشعب ويبتعد عن عن اى صبغة طائفية او فئوية ويحافظ على امن الوطن من هذا المنظور

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا