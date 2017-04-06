عدن ـ أ ش أ

قتل أكثر من 12 عنصرا من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح جراء قصف لمقاتلات التحالف العربي غربي محافظة تعز الواقعة جنوب غربي اليمن ، حسبما أفادت مصادر أمنية يمنية اليوم الخميس.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف أيضا مواقع المتمردين في الأطراف الشمالية والشرقية لمديرية المخا ، وأطراف منطقة العمري باتجاه موزع ، وكذلك قصفت تجمعات لهم في أطراف منطقة كهبوب بمديرية المضاربة بمحافظة لحج.

على جانب آخر ، أفادت مصادر محلية في الشريط الساحلي جنوبي مدينة الحديدة بأن طائرات الأباتشي وبوارج التحالف قصفت أمس أهدافا ومواقع وتجمعات المتمردين في سواحل النخيلة والدريهمي والمنصة وساحة العروض.