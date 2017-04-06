لندن -أ ش أ

أشارت دراسة طبية حديثة في بريطانيا إلى وقوع حالة وفاة كل 8 ثوان في العالم بسبب التدخين, وهو عدد أكبر من عدد الوفيات التي تتسبب فيها أمراض الإيدز والسل والملاريا.

وخلصت الدراسة إلى أن التدخين يعد العامل الثاني المسبب للوفاة المبكرة أو العجز التام حال ارتفاع الضغط حيث يقتل 1 من بين كل 10 أشخاص في العالم.

وأوضحت الدراسة التى أوردتها وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس, أن العالم يضم مليار مدخن في عام 2015, وذلك بالرغم من إجراءات حظر التدخين في كثير من الأماكن, مع استمرار التوقعات بارتفاع هذا الرقم.

وأضافت أن واحدا من بين 4 رجال وواحدة من بين 20 امرأة عرضة للموت المفاجئ بسبب التدخين, لافتة إلى أن 6.4 مليون حالة وفاة حول العالم كان التدخين أحد أسبابها في عام 2015, وأن نصف عدد الوفيات تركز في 4 دول هي الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا.

ووفقا للدراسة, يعتبر التدخين المسبب الأكبر للعديد من الأمراض, إذ أن التبغ هو العامل الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة, بالإضافة إلى تدهور العديد من الحالات, ووصولها إلى السرطان.