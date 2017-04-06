امستردام - ا ش ا

ذكرت مؤسسة محو الأمية في هولندا أن هناك 2.5 مليون شخص في هولندا لا يستطيعون القراءة أو الكتابة, مما يكلف المجتمع مليار يورو سنويا.

وقالت المؤسسة إن الأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة جيدا يجدون صعوبة في العثور على وظيفة, بينما الذين يعملون منهم يجدون أنفسهم يمارسون أعمالا وضيعة تدر دخلا منخفضا.

وأضافت المؤسسة, وفقا لموقع “دتش نيوز” الهولندي أن هؤلاء الأشخاص يعانون أيضا من مشكلات صحية ويستفيدون من الخدمات الصحية أكثر, وإجمالا فإن التكلفة الإضافية تتصاعد لتصل إلى مليار يورو.

وأشار الموقع إلى بحث سابق في معدلات الأمية قد توصل إلى أن 2ر1 مليون شخص في هولندا يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة, وهذا الرقم لا يضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.