القاهرة - اخبار مصر

تتواصل اليوم الخميس، لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنواب الكونجرس الامريكي في واشنطن حيث يلتقي الرئيس السيسي اليوم مع السيناتور ماكين ولينسي جراهام والنائب تاد كروز، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الخزانة الأمريكي.

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، مشيرا الى ان الرئيس عقد أمس لقاءات مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال وغرفة التجارة وكبرى الشركات الأمريكية المهتمة بالعمل في مصر.

وقال يوسف إن الرئيس السيسي حرص أيضا على إجراء لقاءات مع الديمقراطيين وليس فقط مع الجمهوريين، في ظل تعاقب الإدارات الأمريكية على الحكم، موضحا أنه عندما نتحدث عن الحرب ضد الإرهاب، لا نقصد مذهب معين وإنما نتحدث عن جهد دولي يوجه لمواجهة هذا الخطر.