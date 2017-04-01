اخبارمصر- احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر ان موانىء الهيئة استقبلت صباح اليوم ثلاث سفن سياحية بمينائى سفاجا و الغردقة و على متنهم 5371 سائح من مختلف الجنسيات و 2648 طاقم .

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية Mein Schiff 3 و على متنها 2850 سائح من مختلف الجنسيات و 1300 طاقم و هى بطول 294 متر و عرض 32 متر و غاطس 8.5 متر و جنسيتها مالطا قادمة من ميناء العقبة .

و السفينة السياحية NORWEGIAN STAR و على متنها 2030 سائح من جنسيات مختلفة و 1002 طاقم حيث يبلغ طول السفينة 294 متر و عرض 32 متر و غاطس 8.5 متر و ترفع علم الباهاماس قادمة من ميناء العقبة .

على جانب اخر يستقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية الباتروس و على متنها 491 سائح المانى و 346 طاقم حيث يبلغ طول السفينة 205 متر و عرض 25 متر و غاطس 8 متر و ترفع علم الباهاماس قادمة من ميناء صلالة بعمان .

و ذلك لزيارة المعالم الاثرية بمدينتى الاقصر و اسوان و وادى الملوك و معبد حتشبسوت و معبد الكرنك و متحف الاحياء المائية بخليج السويس و التمتع بالرياضات المائية و القيام بعمل رحلة بحرية “جيفتون” .

و اشار يوسف انه تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفن و تم الترحيب بالسائحين و توزيع الورود و تبادل الهدايا التذكارية و استقبالهم بصالات الوصول الجديدة لانهاء كافة اجراءات التفتيش و الجمارك وسط اجراءات امنية مشددة .

و شدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر على مديرى الموانى بتقديم كافة التسهيلات و تيسير الاجراءات و التنسيق مع الشركات و التوكيلات الملاحية لتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء لاستكمال جولاتهم بالمدينة و اعطاء اولوية خاصة لتراكى السفن السياحية على ارصفة الموانى و ذلك لاظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة و العمل على جذب المزيد من السفن السياحية .