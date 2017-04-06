مونتريال - أ ف ب

اعلنت الشرطة الفدرالية الكندية انها اعتقلت الاربعاء في تورونتو كنديا اوقفته تركيا في 2014 اثناء محاولته السفر عبرها الى الاراضي الخاضعة لسيطرة داعش بهدف الالتحاق بالتنظيم.

وقال الدرك الملكي الكندي في بيان ان الموقوف بامير حكيم زادة سيمثل امام محكمة الخميس لإبلاغه بالتهمة الموجهة اليه وهي “مغادرة كندا بهدف المشاركة في انشطة لتنظيم ارهابي”.

وينص قانون العقوبات الكندي على السجن لمدة اقصاها 14 سنة لكل من “يغادر او يحاول ان يغادر كندا” بهدف “تسهيل نشاط ارهابي”.

واوضح الدرك الملكي في بيانه ان اعتقال حكيم زادة اتى في اطار عملية واسعة النطاق اطلق عليها اسم “مشروع ساشيه” وتهدف للتحقيق في الافعال الجرمية التي تمس بالامن القومي، من دون مزيد من التفاصيل عن هذه العملية.