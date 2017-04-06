القاهرة - أ ش أ

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق في كرة القدم, ضرورة عزل الفريق عن أي عوامل خارجية وعن أي مؤثرات خلال المرحلة المقبلة من أجل تركيز اللاعبين مع الجهاز الفني لكرة القدم فقط، مشيرا إلى أن النتائج ستظهر لأن رئيس النادي المستشار مرتضى منصور وفر كل عناصر النجاح لفريق كرة القدم وكل الفرق.

وأفصح يونس – في تصريح للصحفيين مساء الأربعاء – عن عزمه خوض الانتخابات المقبلة بنادي الزمالك على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ليتمكن من تقديم خبرته للقلعة البيضاء، مبديا استعداده لخدمة النادي في أي موقع.

وطرح نجم الزمالك السابق، إمكانية وجود فريق عمل فني يكون حلقة الوصل بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني، يقدم المشورة لرئيس مجلس الإدارة في إطار خطة لتدعيم الفريق.