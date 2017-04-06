إعداد وترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– ترامب يقيل مستشاره بانون من مجلس الأمن القومي

-مقتل 34 فى هجوم “لتنظيم داعش ” الارهابى على مدينة تكريت شمال العاصمة العراقية!

واشنطن بوست:

تحت عنوان ترامب يقيل مستشاره بانون من مجلس الأمن القومي !

أشارت الجريدة لقول مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أجرى تعديلا في مجلس الأمن القومي تخلى فيه عن كبير الاستراتيجيين ستيفن بانون ! و لم تذكر الجريدة أى تفاصيل أخرى عن سبب الاقالة !

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان مقتل 34 فى هجوم “لتنظيم داعش ” الارهابى على مدينة تكريت شمال العاصمة العراقية !

أشارت الجريدة لمقتل أكثر من 34 شخصا وأصيب عشرات آخرون في هجوم شنّه مسلحون يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم “داعش” الارهابى في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين العراقية !

وقال مصدر في الشرطة فى تصرييحات صحفية إن المسلحين استهدفوا ضباطا في حي الزهور المركزي خلال الليل، ثم أطلقوا النار عليه !