إعداد وترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– الحكومة المغربية الجديدة ترى النور.

صنداى تايمز:

تحت عنوان الحكومة المغربية الجديدة ترى النور !

أشارت الجريدة لقول مصادر رسمية اليوم الاربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة و التنمية.

وتضم الحكومة الجديدة خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود هذا التحالف، وذلك بعد ما يناهز الستة أشهر من محاولات متعثرة لتشكيلها بسبب صراع بين الأحزاب المتحالفة.