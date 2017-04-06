الصحف البريطانية: الحكومة المغربية الجديدة ترى النور
إعداد وترجمة : أبىّ أمين عبد العال
تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:
– الحكومة المغربية الجديدة ترى النور.
صنداى تايمز:
تحت عنوان الحكومة المغربية الجديدة ترى النور !
أشارت الجريدة لقول مصادر رسمية اليوم الاربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة و التنمية.
وتضم الحكومة الجديدة خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود هذا التحالف، وذلك بعد ما يناهز الستة أشهر من محاولات متعثرة لتشكيلها بسبب صراع بين الأحزاب المتحالفة.
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