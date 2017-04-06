القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصداقية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فى مواجهة الإرهاب تلقى تقديرا عالميا كبيرا ويجب دعمها محليا ودوليا.

وحث وزير الأوقاف، أنه على المستوى المحلي “يجب على مؤسسات الدولة القيام بدورها في محوري (مواجهة الإرهاب,، وتحقيق التنمية الشاملة)، وعلى الصعيد الدولي يجب تكاتف كل الدول المحبة للسلام لمواجهة الإرهاب الغاشم ودحره.

وتابع الدكتور جمعة، تأكيده أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه يأكل من يصنعه ومن يأويه، وأن الإرهابيين لا دين ولا خلق ولا مبادئ لهم، مشددا على أن مواجهة الإرهاب واجب ديني ووطني وإنساني، وأن الأفراد ومؤسسات الدولة عليهم العمل بقوة لتحقيق ذلك على أرض الواقع والتكاتف والتعاون لدحر قوى الإرهاب.