القاهرة - أخبار مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت واشنطن -، بمقر إقامته، كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق، لاسيما في مجال الدعم الفني، فضلاً عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بما أظهره الشعب المصري من صبر وتفهم للإجراءات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها، إيماناً بحتمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية المزمنة.

وأكد الرئيس حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار، فضلاً عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن لاجارد أشادت من جانبها بالقرارات الشجاعة التى تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

كما أشادت بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.