أخبار مصر - سماء المنياوي

أعرب اتحاد الأطباء العرب عن إدانته البالغة لاستهداف المدنيين بمنطقة خان شيخون بمدينة “إدلب” شمالى سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من١٠٠ مدنياً، وإصابة أكثر من ٤٠٠ آخرين معظمهم من الأطفال بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية التى تجرم استهداف المدنيين خلال الأزمات والحروب وبحسب الأطقم الطبية فإن الأعراض التي ظهرت على المصابين تؤكد استهدافهم بغاز السارين، والتى من أعراضها الغيبوبة والتقلصات في حلقة العين ، وتوقف عمل القلب، مشيرا إلى أن معظم الإصابات من الأطفال الذين لا يتمكنون من مقاومة السم القاتل.

كما أعرب الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عن قلقه تجاه الوضع الصحى المأساوي للنازحين بعدد من المناطق فى سوريا.

وبطالب اتحاد الأطباء العرب المجتمع الدولى بحماية المدنيين فى سوريا، وتضافر الجهود من أجل إتاحة ممرات آمنة لفرق الإغاثة لإنقاذ المدنيين من ضحايا القصف فى سوريا.