الجيزة - أ ش أ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة أبوالنمرس بالكامل وبعض مناطق مركز ومدينة الحوامدية وهى “منى الأمير – أم خنان – أبولاشين – بين البلدين – جسر المنوات – عرب شلهوب – الإمام الشافعى – عزبة خطاب” اعتبارا من الساعة السابعة صباح الأحد المقبل وحتى الساعة

السابعة صباح اليوم التالي، وذلك للقيام بأعمال العمرة السنوية للخزانات الأرضية بمحطة مياه أبوالنمرس.

وأهابت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ووجه المحافظ الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

وكلف المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات خلال الانقطاع.