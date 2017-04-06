أخبار مصر- سماء المنياوي

فى اطار احتفالات الهند بمهرجان الهند على ضفاف النيل أقامت سفارة الهند احتفالية بمحطة مترو السادات بمناسبة وضع جدارية إعلانية في المحطة وذلك لإطلاق حملة دعائية تحت شعار “هند العجائب ، واصنع في الهند ” والتي ستمتد على مدار شهرين وذلك لتوطيد العلاقات الهندية المصرية ضمن إطار احتفال الهند بمرور 70 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وفِي تصريح لاخبار مصر اوضح السفير ” سانجاى باتاتشاريا ” سفير الهند بالقاهرة ان الاحتفالية تأتي ضمن حملة تحت عنوان” هند العجائب ” للتعريف بالهند ومعالمها وتهدف الى توثيق الروابط بين مصر والهند وتعريف زوار المترو بالمعالم السياحية بالهند.

واوضح انه تم وضع إعلان على احد قطارات مترو الأنفاق الخط الأول المكون من 9 عربات لمدة شهرين ويبرز الإعلان الملصق على كل عربة جانب مختلف من جوانب ثقافة الهند واحتفالاتها وأثارها ومناظرها الطبيعية وأهلها.

واضاف انها تشمل تلوين احد قطارات المترو بروسومات وتصاميم تعبر عن الهند.

من جانبه، دعا محمد عمرو مستشار وزير النقل الدول المختلفة وشباب الفنانين لعقد أنشطة ثقافية مختلفة في محطات المترو سواء عروض او معارض فنية بحيث تكون محطات المترو أيقونة حضارية وقبلة للسياح.

واثنى على مبادرة السفارة الهندية بتلوين احد قطارات المترو بما يبعث على البهجة.

ويرى انها فكرة جيدة للترويج السياحي للهند لكنها بالنسبة لمصر ستصبح فرصة للاطلاع على ثقافات اخرى ويمكن استثمارها بشكل جيد.