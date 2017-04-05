لاجوس- رويترز

قال مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا إن الحكومة دشنت حملة تحصين واسعة لاحتواء تفش لمرض الالتهاب السحائي في ولايات بشمال غرب البلاد بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 336.

وقال المركز إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض وصل إلى 2997 بزيادة قدرها ألف حالة عن بداية الأسبوع الماضي عندما توفي 269 شخصا.

وإن لم تتمكن السلطات من احتواء المرض فقد يتكرر مأساة عام 2009 عندما توفي أكثر من 2000 نيجيري بالالتهاب السحائي.

وقال المركز إن خطة الطوارئ تشمل حملات تطعيم في الولايات المتضررة بدءا من اليوم الأربعاء.

ويصيب الالتهاب السحائي الانسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي وينجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية. وينتشر في الغالب عن طريق التقبيل والعطس والسعال في أماكن المعيشة المزدحمة.