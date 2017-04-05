واشنطن - أ ش أ

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, في البيت الأبيض اليوم الأربعاء, لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, ركز على الأزمات التي تشهدها المنطقة, وجهود تحقيق السلام, ومحاربة التطرف والإرهاب.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي أن القمة تناولت علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين, وذلك في إطار الدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة في المنطقة.

وتبع لقاء القمة الذي عقده الزعيمان, مؤتمر صحفي مشترك للملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي, بحضور الملكة رانيا العبدالله وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترمب.