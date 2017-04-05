المغرب-رويترز

بدأ المهرجان المغاربي للفيلم دورته السادسة مساء الثلاثاء بمدينة وجدة في شرق المملكة المغربية مكرما في الافتتاح اسمي اثنين من الفنانين البارزين غيبهما الموت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتقيم جمعية سيني مغرب، المنظمة للمهرجان، دورة هذا العام تحت شعار “الثقافة قاطرة التنمية” بمشاركة 18 فيلما مقسمين إلى ستة أفلام طويلة و12 فيلما قصيرا.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الكاتب المغربي نور الدين أفاية وعضوية المخرجة الجزائرية مينة كسار والمخرجة الموريتانية مريم بنت بيروك والمخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم.

وقال مدير المهرجان خالد سلي في كلمة الافتتاح “في البداية ظن البعض أننا بصدد مغامرة ستنتهي بعد دورة أو دورتين على الأكثر، لكن قطار المهرجان لم يتوقف، وأصل المسير بخطى ثابتة ليتلقى الاعتراف من الأصدقاء، وهم كثر بالمناسبة، ومن المشككين على حد سواء.”

وأضاف “المهرجان المغاربي للفيلم كتظاهرة حضارية ليس شأنا ثقافيا محضا بل رافعة ثقافية اقتصادية في آن واحد تسمح لجهتنا الشرقية بفرص للتنمية الثقافية والاجتماعية.”

وتابع قائلا “نجح المهرجان لأن أسباب تأسيسه كانت نبيلة، فمن خلاله أردنا إعادة الإشعاع للسينما والتي عن طريقها نريد زرع المحبة والأمل والجمال بين الأفراد والشعوب، وخير دليل على ذلك ما راكمناه من أصدقاء منتشرين في مختلف بلاد المعمور، وخاصة في البلدان المغاربية والعربية والأفريقية.”

وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بمسرح محمد السادس في وجدة، اسم المخرج المغربي الراحل عبد الله المصباحي الذي توفي في سبتمبر 2016 وتحمل دورة هذا العام اسمه. وتسلمت درع التكريم ابنته المخرجة والموزعة السينمائية إيمان المصباحي.

كما كرم المهرجان اسم الممثل والمخرج الراحل جمال الدين الدخيسي الذي توفي في مارس الماضي عن 63 عاما.

ومن بين الذين كرموا أيضا ووزير الشباب البلجيكي ذو الأصول المغربية رشيد مضران والممثلة المغربية أمينة رشيد والممثلة التونسية درة زروق والممثل المصري أحمد وفيق.