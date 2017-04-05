زقازيق -أ ش أ

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بإصابات مختلفة في 3 حوادث سير بالشرقية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث بوقوع الحادث الأول بطريق بلبيس العاشر من رمضان حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى نصف نقل نتيجة التخطي الخاطئ ونتج عن ذلك مصرع مصطفى عبد الله حسين 20 عاما.

بينما وقع الحادث الثاني بطريق “بلبيس – الزقازيق” أمام ميدان الحصان حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بجرار زراعي ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

في حين أسفر الحادث الثالث الذي وقع بطريق “ابو حماد بلبيس” بالقري من قرية العباسة حيث اصطدم توك توك بآخر ونتج عن ذلك إصابة 4 من مستقلي المركبتين وتم تحرير محاضر بالحوادث الثلاثة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .