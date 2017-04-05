القاهرة - اخبار مصر

اعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي القائمة المرشحة لخوض لقاء بتروجيت في الدوري، غدًا الخميس، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري.

واشار الموقع الرسمي للأهلي ان قائمة الفريق ضمت 21 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، وأحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، وصبري رحيل، وحسام غالي، وحسين السيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، وعبدالله السعيد، وعمرو جمال، وسليماني كوليبالي.

وخرج من القائمة الثنائي عماد متعب والتونسي علي معلول لاعبي الفريق لأسباب فنيّة، بينما فضّل البدري عدم المغامرة بالثنائي العائد من الإصابة كريم نيدفيد والنيجيري جونيور أجاي .

كما تم استبعاد محمد نجيب وأحمد حمدي، بينما عاد أكرم توفيق لاعب الوسط بعد غياب.