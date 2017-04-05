تونس -رويترز

فقدت الساحة الثقافية في تونس المخرجة المسرحية البارزة رجاء بن عمار وذلك خلال خضوعها لعملية جراحية في القلب في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

ونعت وزارة الثقافة التونسية رجاء بن عمار وقالت إنها تعتبرها عمودا من أعمدة المسرح التونسي ورمزا من رموزه.

قدمت بن عمار أعمالا مسرحية متنوعة منها (الأمل) و(ساكن في حي السيدة) و(بياع الهوى) و(فاوست) و(وراء السكة) و(الباب إلى الجحيم) و(هوى وطن).

وكان آخر أعمالها من إنتاج المسرح الوطني (نافذة على …) الذي افتتح مهرجان الحمامات الدولي في دورته الأخيرة.

رحلت رجاء بن عمار إثر مسيرة مسرحية انطلقت من المسرح المدرسي والجامعي في أواخر الستينات وكانت مع جليلة بكار من المجددات في المسرح التونسي كما كانت من أوائل الذين أسسوا لتجربة الرقص المسرحي في تونس.