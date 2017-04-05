أخبار مصر- حمودة كامل

شهد معسكر مدينة 15 مايو حفل ختام فعاليات معسكر “مسابقة القرآن الكريم” بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء، للمراحل الثلاث: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، بنين، حيث قام د. سعيد عبد الغفار وكيل رئيس قطاع المعاهد لشئون الخدمات، بتكريم “76” طالبا بجوائز مالية وشهادات تقدير للعشرة الأوائل لكل مرحلة.

وعن المرحلة الثانوية جاء في المركز الأول الطالب مصطفى محمد السيد، من منطقة الغربية، والطالب مصطفى خالد الدريني، من منطقة الدقهلية، والطالب عبد الله محمود عبد الله من منطقة القليوبية.

وعن المرحلة الإعدادية جاء في المركز الأول الطالب، أحمد صالح محمد من منطقة بني سويف، والطالب عبد الله السيد محمود منطقة الغربية، والطالب مصطفى محمود عبد الرؤوف من منطقة قنا.

وعن المرحلة الابتدائية جاء في المركز الأول الطالب عبد الله محمد صالح من منطقة الشرقية، والطالب عبد الرحمن سبيح عبد العظيم من منطقة بني سويف، والطالب محمد مصطفى عبد الرازق من منطقة المنيا .

يأتي ذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على رعاية حفظة كتاب الله، وإعلاء روح المنافسة والتميز والتفوق لدى طلاب الأزهر الشريف.

وكانت المسابقة انطلقت في وقت سابق بمرحلة التصفيات في المناطق، حيث تم اختيار 81 طالبًا من 27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية من المراحل المختلفة، لتمثيل مناطقهم في المرحلة النهائية المسابقة التي بدأت في الفترة من 3 إبريل واختتمت فعالياتها اليوم.