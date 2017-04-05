القاهرة -أ ش أ

تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر غدا الخميس ندوة بعنوان ” العلاج بهرمون النمو فى

الأطفال والبالغين ..الاستخدامات ,الفوائد ,المحاذير” وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا .

يفتتح الندوة التى تأتى فى إطار اهتمام الاكاديمية بالعلم والربط بينه وبين قضايا المجتمع المصرى , الدكتور حسين الدماصى رئيس اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر وسوف تتناول العديد من الموضوعات الهامة كأسباب وتشخيص قصر القامه فى الأطفال ,ارشادات استخدام هرمون النمو فى حالات نقص افراز الهرمون ,ارشادات استخدام هرمون النمو فى حالات عدم نقص افراز الهرمون ,استخدامات هرمون النمو فيما بعد مرحلة الطفولة ,استخدامات هرمون النمو فى الكبار و محاذير استخدامات هرمون النمو.

يشارك فى الندوة لفيف من اساتذة من طب الاطفال والامراض الباطنة والغدد الصماء من مختلف الجامعات والمركز القومى للبحوث والمعهد القومى للتغذية ووزارة الصحة والتأمين الصحى .