مدريد - أ ش أ

اقترب نادي ريال مدريد الاسباني من حسم صفقة نارية ستشعل الأجواء بشكل أكبر مع نادي أتلتيكو مدريد وهي التعاقد مع اللاعب ثيو هيرنانديز لاعب أتلتيكو المعار إلى نادي ديبورتيفو الافيس.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الشاب والذي يقدر بمبلغ 24 مليون يورو.

أضافت صحيفة (ماركا) الاسبانية إن صفقة ثيو هيرنانديز ستعيد الميرينجي إلى الخلف 16 عاما عندما قام بتفعيل الشرط الجزائي للاعب في فريق منافس في المرة الأولى للرئيس المدريدي.

يذكر أن هناك حالات أخرى فعل فيها ريال مدريد الشرط الجزائي في عقود بعض اللاعبين مع أندية أخرى وهم ميشيل سالغجدو من سيلتا فيجو مانويل كانابال فرناندو مورينتس وآيتور كارانكا.