اخبارمصر - احمدعوض

بدأت بالعاصمة البولندية وارسو فعاليات اليوم الثانى من برنامج القافلة السياحية بدولتى التشيك وبولندا بحضور أكثر من 50 صحفى وثلاث قنوات تليفزيونية و 90 من ممثلى الشركات السياحية البولندية حيث تعقد الكثير من اللقاءات وورش العمل التى تتخلها العديد من اللقاءات التليفزيزنية والصحفية مع العديد من وسائل الإعلام البولندية .

يأتى ذلك فى إطار القافلة السياحية المصرية برئاسة السيد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمشاركة عدداً كبيراً من كبار مستثمرى القطاع السياحى بجمهورية مصر العربية ويشاركه السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك فى الفترة من 2 وحتي 6 أبريل الجاري لتنشيط الحركة السياحية الوافدة وإبراز إمكانيات مصر السياحية .

وقد إختتمت بالأمس فعاليات برنامجها الترويجى بالعاصمة براغ بالتشيك بلقاء السيد نائب وزير الخارجية التشيكي في حضور السيد سفير مصر بدولة التشيك حيث تبادلا الأحاديث في جميع المجالات التي تجمع بين البلدين خاصة السياحية منها .