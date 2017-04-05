القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك نحو 34 شركة تقدمت حتى الآن للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية بالكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الباب مازال مفتوحا أمام الشركات حتى نهاية أبريل الجاري للتقدم للمرحلة الثانية للمشروع.

جاء ذلك في تصريحات اليوم الاربعاء لعمران خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أكوا باور” بشأن تجديد إتاحية الأرض لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بنظام تعريفة التغذية في منطقة بنبان أسوان، للانتهاء من إجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية للمشروع، حيث تسعى أكواباور لاقامة محطة للطاقة الشمسية بتلك المنطقة.

وأوضح عمران أن توقيع مذكرة التفاهم مع “أكوا باور” يأتي لتجديد إتاحية الأرض للشركة للبدء في الدراسات الخاصة بها للدخول في مراحل تنفيذ برنامج تعريفة التغذية، مضيفا أن هذه الخطوات تعجل من إكمال مشروع إنتاج 2000 ميجا من الطاقة الشمسية و2300 ميجا وات للرياح.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن القطاع لديه استراتيجية مستقبلية يستهدف من خلال الوصول لإجمالي الطاقات المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لـ20 % بحلول 2022، والوصول إلى نحو 37.2 % بحلول 2035 من كافة مصادر الطاقة البديلة, “الشمسية والرياح والمائية وحرارة باطن الأرض”، مضيفا أن برنامج تعريفة التغذية يعد أحد أهم المشروعات التي يعول عليها القطاع كثيرا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.