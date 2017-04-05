أخبار مصر- نهى حمودة

رجحت الكاتبة الصحفية سوزي جنيدي نائب رئيس تحرير الاهرام العربي عودة منطقة التجارة الحرة بين البلدين وزيادة الاستثمارات خاصة ان الرئيس السيسي التقى برؤساء بالغرفة التجارية وعدد من الرؤساء كما رجحت عودة الحديث عن التعاون العسكري وشراء المزيد من الاسلحة واحتمال إعادة تدريبات النجم الساطع التي تم تجميدها في عهد اوباما

في الوقت نفسه طالبت في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر بعدم رفع سقف التوقعات واكدت انه رغم ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الامريكية زيارة هامة وناجحة الا انه لا ينبغي ان نتوقع ان امريكا ستقوم بحل مشاكل مصر لان امريكا نفسها لديها مشكلات كثيرة تريد حلها واوضحت انه رغم دعم الرئيس الامريكي للرئيس السيسي الا ان المسألة اكثر تعقيدا من ذلك

واضافت جنيدي انه من الواضح ان الرئيس الامريكي مختلف 180 درجة عن الرئيس السابق اوباما وترامب يبحث عن مصالح بلاده ويؤمن بدور مصر القيادي في المنطقة ومن الواضح انه يريد اتخاذ خطوات في استئناف عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية وهناك بلورة لهذه الرؤية من خلال ارساله مبعوثين للمنطقة

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