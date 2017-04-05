القاهرة -أ ش أ

تجملت دار الأوبرا المصرية استعدادا لاستقبال جمهور حفل عيد الربيع الذى يحييه أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي، ويقام في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج فاصلين، الأول لريهام عبد الحكيم التي تتغنى بباقة من روائع الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة منها “فيها حاجة حلوة، ألف ليلة وحيرت قلبي”. وخلال الفاصل الثاني; يشدو هاني شاكر بنخبة مختارة من أجمل أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي والأعمال الوطنية التى اشتهر بتقديمها منها: “يا مصر متخافيش، بعد حبك، كان قلبي حاسس، ياريتني، بأمر الحب، ليه يا قلبي ليه، قول لي عملك ايه قلبي، نار، بتحبيه، علي الضحكاية، لو بتحب، لسه بتسألي، بحبك أنا، سألتك، أنا قلبي ليك، واحلف بسماها”.

يشار إلى أن احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع تتواصل خلال شهر أبريل على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بمشاركة مختلف فرقها التى أعدت برامج وعروضا متميزة بهذه المناسبة.